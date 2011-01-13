-BREZİLYA'DA SEL 140 CAN ALDI RİO DE JANEİRO (A.A) - 13.01.2011 - Brezilya'nın Rio De Janeiro eyaletinin dağlık kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında, son 24 saatte ölenlerin sayısı 140'a ulaştı. Yetkililer, kurtarma görevlilerinin yaşayan olup olmadığını belirlemek için tonlarca çamur ve enkazı ağır makinalar, kürekler ve çıplak elleriyle kazdığını belirterek, Rio'nun kuzeyindeki Teresopolis'te 114 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Teresopolis'te sel sularının araçları ve ağaçları süreklediği, heyelanlar yüzünden evlerin üzerinin kızıl toprakla örtüldüğü, insanların alabildikleri kişisel eşyalarıyla yüksek yerlere ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Teresopolis'in komşusu Petropolis'te ise ölenlerin sayısının 18 olduğu, Nova Friburgo kasabasında da 4'ü kurtarma çalışmalarına katılan itfaiyeci olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Brezilya'da Noel tatilinden beri devam eden yağışlar yüzünden ölenlerin sayısının 200'e yaklaştığı kaydediliyor.