Brezilya'da şehirlere zırhlı araçlar girdi

T24 - Brezilya güvenlik kuvvetleri Rio de Janeiro'nun bir gecekondu mahallesinde patlak veren uyuşturucu savaşını kontrol altına almak için bölgeye zırhlı araçlar sevketti.



Güvenlikten sorumlu bakan Jose Mariano Beltrame, kentin kuzeyinde yer alan Vila Cruzeiro semtine ağır silahlı polis memurları taşıyan altı zırhlı aracın konuşlandığını açıkladı.



Son günlerde mahallede tırmanan şiddet olayları en az 28 kişinin ölümüne yol açtı.



BBC Muhabiri Peter Nettleship, Brezilya polisinin son iki yıldır Rio de Janeiro'nun uyuşturucu çetelerine karşı uzun erimli bir operasyon yürüttüğünü bildirdi.



Muhabirimize göre, polisin artan baskısı karşısında uyuşturucu çeteleri giderek daha dar bir bölgede varlık göstermeye çalışıyor.



Bunun sonucunda şiddet olayları da daha kanlı bir hal aldı.



Ölü sayısının neredeyse 30'a ulaştığı son şiddet dalgası geçen pazar günü polis birliklerinin bir dizi soygun ve araba yakma eylemini durdurmak için Vila Cruzeiro'ya girmesiyle başladı.



Çatışmalarda ölenler arasında 14 yaşında bir kız çocuğu ile 62 yaşında bir kadın da var.



