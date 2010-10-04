-BREZİLYA'DA SEÇİMLER 2. TURA KALDI BRASİL (A.A) - 04.10.2010 - Devlet başkanlığı ve genel seçimlerin yapıldığı dünyanın en kalabalık ülkelerinden olan Brezilya'da, devlet başkanlığı seçimi yapıldı. En çok oyu mevcut başkan Luiz Inacio Lula da Silva'nın desteklediği Dilma Rousseff almasına rağmen, yüzde 50'yi aşamadığı için seçimin ikinci turu yapılacak. Üst Seçim Kurulu Başkanı Ricardo Lewandowski, ''seçimin ikinci tura kaldığını doğrulayabileceklerini'' söyledi. Oyların yüzde 98'inin sayımı sonucunda, iktidar partisinin adayı Dilma Rousseff'in yüzde 46,6 oranında oyla seçimin ilk turunun galibi olduğu, rakibi sosyal demokrat Jose Serra'nın yüzde 32.7, çevreci aday Marina Silva'nın ise sürpriz yaparak 19.5 oranında oy aldığı belirtildi. Dilma Rousseff yaptığı açıklamada, seçmenlere teşekkür ederek, ikinci turdaki mücadelesi için ''cesaret ve enerji'' sözü verdi. GloboNews kanalının yayınladığı sandık sonuçlarında, Dilma Rousseff'in ilk turda oyların yüzde 51'ini alarak seçimi kazandığı açıklanmıştı. Anayasa gereği aralıksız üçüncü kez devlet başkanı olamayan Lula da Silva'nın halefi olarak gösterdiği 62 yaşındaki eski solcu militan Dilma Rousseff'ın ülkenin ilk kadın devlet başkanı olması bekleniyor. Seçimlerin ikinci turu 31 Ekimde yapılacak.