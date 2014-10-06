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Dünya

Brezilya'da seçim ikinci tura kaldı

Brezilya’da 142 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi tamamlandı

06 Ekim 2014 10:40

Brezilya, devlet başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Mevcut lider Dilma Rusef ilk sonuçlara göre önde ama yeterli oy alınamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Brezilya lideri Dilma Rusef, oyların yüzde 41'ini alarak birinci çıktı.

Merkez kanadın adayı Ayesyu Neves, yüzde 35, çevreci aday Marina Silva İSE yüzde 22 oranında oy topladı.

Bu sonuçlara göre Brezilya devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

26 ekimde düzenlenecek ikinci turda, Dilma Rusef ve Ayesyu Neves yüzde 50'nin üzerinde oy almak için yarışacak.

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