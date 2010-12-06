-BREZİLYA'DA ŞAMPİYON FLUMINENSE RİO DE JANEİRO (A.A) - 06.12.2010 - Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde sezon şampiyonu Fluminense oldu. Başkent Rio de Janerio'nun dört büyük futbol takımının en ''elit''i olarak görülen Fluminense, son maçında küme düşen Guarani'yi sahasında 1-0 yenerek, ikinci lig şampiyonluğuna ulaştı. Takım, ilk şampiyonluğunu 1984 yılında kazanmıştı. 38 maçtan 71 puan elde eden Fluminense'de teknik direktör Muricy Ramalho ise 5 yıl sonra 4. şampiyonluğunu kazandı. Ramalho, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Sao Paulo ile üst üste 3 kez şampiyonluk yaşamıştı. Enganhao Stadı'nı dolduran 45 bin Fluminense taraftarı, Emerson'ın golüyle 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutladı. Emerson, maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Duygularımı açıklamak çok zor. Taraftarlarımız şampiyonluğu hak etti. Dile kolay 26 yıl... 26 ay ya da 26 hafta değil. Şimdi bu zaferi kutlama zamanı'' diye konuştu. Bu arada Fluminense, geçen sezon küme düşmekten son anda kurtulmuştu. Ligde Cruzeiro ikinci, Corinthians üçüncü sırada yer aldı.