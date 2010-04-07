Brezilya'da sağanak felaketi

T24-



Vali Cabral, sel riski taşıyan bölgelerde ise evlerin boşaltılması talimatı verdi. Rio kenti de felaket bölgesi ilan edildi. Brezilyalı yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Yağışların henüz şiddetini kaybetmediği belirtiliyor.



Rio de Janeiro kentinde 24 saat zarfında bastıran sağanak yağışlar nedeniyle en az 33 kişi ölürken, Niteroi'de de 33 kişi hayatını kaybetti. Rio'daki gecekondu mahallelerinde birçok ev toprak kaymaları sonucunda çamura gömüldü. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri tespit etmeye ve çamurun altında kalan cesetleri bulmaya çalışıyor.



Yağışlarda bir azalma görülmezken, Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva sel tehdidi altında olan evlerin boşaltılması çağrısında bulundu. Lula da Silva, Brezilyalılardan yağışların durması için dua etmelerini isterken, "Bu, Rio de Jenerio'nun tarihindeki en büyük sel." dedi. Yetkililer, Rio'da ulaşım sisteminin çökmek üzere olduğunu, caddelerin sular altında kalması nedeniyle trafiğin de felç olduğunu söylüyor.



Rio de Janeiro eyaletinde bu yaz mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkta seyretmişti.

Meteorologlar, yağışların önümüzdeki günlerde de süreceğini söylüyor.