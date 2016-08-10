Brezilya'da Rousseff'e mahkeme yolu

Senato'da yapılan oylama

sonucu 21'e karşı 59 oyla Dilma Rousseff hakkında

azil davası açılmasını kabul edildi. Senato konuyla ilgili son oylamasını bu ayın

sonunda yapacak. 81 üyeli Senato'da üçte iki çoğunluğun Rousseff aleyhine oy

vermesi durumunda geçici Başkan Michel Temer 2018'e kadar olan görev

süresini tamamlayacak.

Temer mayıs ayında geçici başkanlık görevini üstlendikten sonra kurduğu yeni

kabineye 'ulusal kurtuluş hükümeti' adını vermiş, en önemli görevlerinin

ekonomiyi yeniden canlandırmak ve resesyondan kurtulmak olacağını

duyurmuştu.

Bütçede usulsüzlük

iddiası

Rousseff 2014'te yeniden iktidara geldiği genel seçimler öncesinde, kamu açığını

gizlemek amacıyla bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. Rousseff'in sosyal

yardımları hazineden kaynak aktarmaksızın devlet bankalarına ödettirdiği iddia

ediliyor.

Rousseff: Suçlamalar düzmece, bu bir darbe

İddiaları reddeden Dilma Rousseff, mayıs ayında Senato tarafından 180

günlüğüne görevinden azledilmişti. "Bazı hatalar yapmış olabilirim ancak hiçbir

suç işlemedim" şeklinde konuşan Rousseff adli, siyasi bir komedinin kurbanı

olduğunu söylemişti. Rousseff ayrıca hakkındaki suçlamaların birer

"düzmeceden" ibaret olduğunu ve bunun bir "darbe" olduğunu savunmuştu.

Brezilya'yı sarsan Petrobras skandalı

Brezilya'nın büyük inşaatçılık şirketlerinin kamu ortaklığı bulunan petrolcülük

şirketi Petrobras'tan kârlı ihale alabilmek için verdikleri rüşvetler ülke

siyasetinde deprem etkisi yaratmıştı. Çok sayıda politikacı ve işadamının

mahkum edildiği skandalla ilgili olarak birçok milletvekili ve senatör hakkında

da soruşturma başlatılmıştı.