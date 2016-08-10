Brezilya'da Rousseff'e mahkeme yolu

Senato'da yapılan oylama
sonucu 21'e karşı 59 oyla Dilma Rousseff hakkında
azil davası açılmasını kabul edildi. Senato konuyla ilgili son oylamasını bu ayın
sonunda yapacak. 81 üyeli Senato'da üçte iki çoğunluğun Rousseff aleyhine oy
vermesi durumunda geçici Başkan Michel Temer 2018'e kadar olan görev
süresini tamamlayacak.
Temer mayıs ayında geçici başkanlık görevini üstlendikten sonra kurduğu yeni
kabineye 'ulusal kurtuluş hükümeti' adını vermiş, en önemli görevlerinin
ekonomiyi yeniden canlandırmak ve resesyondan kurtulmak olacağını
duyurmuştu.
Bütçede usulsüzlük
iddiası
Rousseff 2014'te yeniden iktidara geldiği genel seçimler öncesinde, kamu açığını
gizlemek amacıyla bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanıyor. Rousseff'in sosyal
yardımları hazineden kaynak aktarmaksızın devlet bankalarına ödettirdiği iddia
ediliyor.
Rousseff: Suçlamalar düzmece, bu bir darbe
İddiaları reddeden Dilma Rousseff, mayıs ayında Senato tarafından 180
günlüğüne görevinden azledilmişti. "Bazı hatalar yapmış olabilirim ancak hiçbir
suç işlemedim" şeklinde konuşan Rousseff adli, siyasi bir komedinin kurbanı
olduğunu söylemişti. Rousseff ayrıca hakkındaki suçlamaların birer
"düzmeceden" ibaret olduğunu ve bunun bir "darbe" olduğunu savunmuştu.
Brezilya'yı sarsan Petrobras skandalı
Brezilya'nın büyük inşaatçılık şirketlerinin kamu ortaklığı bulunan petrolcülük
şirketi Petrobras'tan kârlı ihale alabilmek için verdikleri rüşvetler ülke
siyasetinde deprem etkisi yaratmıştı. Çok sayıda politikacı ve işadamının
mahkum edildiği skandalla ilgili olarak birçok milletvekili ve senatör hakkında
da soruşturma başlatılmıştı.