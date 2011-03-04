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Dünya

BREZİLYA'DA RİO KARNAVALI BAŞLADI RİO DE JANEİRO (A.A)

04 Mart 2011 21:58

-BREZİLYA'DA RİO KARNAVALI BAŞLADI RİO DE JANEİRO (A.A) - 04.03.2011 - Brezilya'da Rio karnavalı başladı. Dünyaca ünlü karnavalın açılışı, Belediye Başkanının konfeti yağmuru altında kentin simgesi olan anahtarı Kral Momo'ya teslim etmesiyle yapıldı. 5 gün sürecek festival, Belediye Başkanı Eduardo Paes'in, ''Kentin anahtarını majestelerine veriyorum'' sözleriyle başlarken, Kraliçe ve 2 prensesiyle beraber anahtarı teslim alan Kral Momo ''Kenti yönetmek büyük bir sorumluluk ve büyük bir keyif'' yanıtını verdi ve samba yaptı. Kente 800 bin Brezilyalı ve yabancı turist bekleniyor. Festival boyunca 50 bin polis görev yapacak.  

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