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BBC Türkçe

Brezilya'da rakip çeteler hapishanede çatıştı: En az 25 ölü

Ülkenin kuzeyindeki Boa Vista şehrinde bir hapishanede rakip iki çetenin üyeleri arasında çatışma çıktı. En az 25 mahkum öldü. Öldürülenlerin bazılarının başları kesildi, bazıları yakıldı.

17 Ekim 2016 14:47

Brezilya'nın kuzeyindeki Boa Vista kentinde bulunan bir hapishanede rakip iki çetenin üyeleri arasında çıkan çatışmada en az 25 mahkum hayatını kaybetti.

G1 sitesindeki habere göre ziyaretçi saatlerinde çıkan ve çatışmaya dönüşen kavgada iki düşman çetenin mensupları birbirlerine girdi.

Öldürülenlerin bazılarının başları kesildi, bazıları yakıldı.

Yetkililer olayın çetelerden birinin düşman çetenin bölgesine zorla girmesiyle başladığını söyledi.

Mahkumların birbirlerine bıçaklar ve tahta sopalarla saldırdıkları bildirildi.

Çatışma sırasında rehin alınan 100 kadar ziyaretçi ise kurtarıldı.

Özel harekat timlerinin müdahalesi sonrası hapishanede düzen yeniden sağlandı.

740 kişil kapasiteli hapishanede 1400 mahkum olduğu, Brezilya'daki bu tür kalabalık hapishanelerin çeteler tarafından yönetildiği bildiriliyor.

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