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Dünya

Brezilya'da örgü ören mahkumlar erken tahliye oluyor

Siparişleri yetiştiremeyen şirket, mahkumlara örgü işi yaptırıyor

19 Kasım 2015 13:15

Brezilya’da bir cezaevinde el işi kazak ören mahkumlar erken tahliye olanağı yakalıyor. Mahkumlar sipariş aldıkları örgüleri yetiştirmeye çalışıyor.

Habertürk’ün haberine göre el örgüsü kazakları ihraç eden şirket, siparişleri yetiştiremeyince mahkumlara başvurmak akıllarına geldi.

Dört yıl önce başlatılan projeye katılan mahkumlar hem para kazanıyor hem de ceza sürelerini kısaltabiliyorlar. Örgü örmenin karşılığı aylık asgari ücretin dörtte üçü. Bu paranın dörtte biri mahkum hesabına biriktirilip cezaevinde çıkışı sırasında veriliyor.

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