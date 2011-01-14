-BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISI 500'Ü GEÇTİ RIO DE JANEIRO (A.A) - 14.01.2011 - Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti yakınlarındaki dağlık bölgede şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 500'ü geçti. Globo basın grubunun internet sitesi G1'in verdiği son sayıya göre, sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısı 506'ya yükseldi. Daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısının 400'ü geçtiği belirtilmişti. Basın, yüzlerce kurtarma ekibinin, her saat başı bir cesetle karşılaştığını kaydediyor.