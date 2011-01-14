-BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISI 400'Ü GEÇTİ RIO DE JANEIRO (A.A) - 13.01.2011 - Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti yakınlarındaki dağlık bölgede şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 400'ü geçti. GloboNews televizyonu, sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısının 432'ye çıktığını duyurdu. Rio de Janeiro'nun 140 km kuzeyindeki Nova Friburgo kentinde 201, Teresopolis kentinde 175, Petropolis kentinde 39, Sumidouro kentinde 17 kişinin öldüğü belirtildi. Daha önce yapılan açıklamada, 381 kişinin öldüğü bildirilmişti.