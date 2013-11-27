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Dünya

Brezilya'da ölen 5 işçinin ailesine, sorumlu şirket 8 milyon 200 bin dolar ödeyecek

Brezilya İş Mahkemesi, demir cevheri devi Vale SA'ya, işçi güvenliği önlemi almadığı herbir gün için 8 milyon 730 bin dolar ceza kesecek

27 Kasım 2013 16:34

Demir cevheri devi Vale SA, Brezilya'nın Maranhao bölgesinde ölen 5 işçinin ailesine 8 milyon 200 bin dolar ödemeye mahkum oldu.

Brezilya İş Mahkemesi, geçtiğimiz yıllarda limanda 5 işçinin ölümüne neden olan kazada, işçi sağlığı ve çevre önlemlerini almayan Vale SA şirketini suçlu buldu. Buna göre, Vale SA ölen işçilerin ailelerine toplam 8 milyon 2 bin dolar ödeyecek.

Mahkeme ayrıca, bundan sonra limanda gerekli önlem alınmayan her gün için Vale SA'ya 8 milyon 730 bin dolar ceza verecek. Mahkeme alınması gereken önlemler arasında, çalışanlara içme suyu sağlamak, düşmeleri önlemek için bariyer kurmak ve çevresel risk önleme programı başlatmak gibi maddeler sıraladı.

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