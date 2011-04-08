Brezilya'da okulda dehşet: 13 çocuk öldü

T24

Kentin batısında bulunan Realengo bölgesindeki bir okulda, okul görevlilerine konuşma yapacağını söyledikten sonra bir sınıfa giren saldırgan 13 çocuğu silahıyla ateş açarak katletti. Yaşamlarını yitirenler çocukların yaşları 9 ile 14 arasında değişiyor. Öğrencilerle birlikte 24 yaşındaki Wellington Menezes Oliveira adlı saldırgan da öldü.Ancak yerel saatle sabah sekizde okula giren Oliveira'nın polis tarafından mı vurulduğu, yoksa intihar mı ettiği henüz bilinmiyor.Saldırı sonucu aralarında okul personelinin de olduğu 20'den fazla kişi de yaralandı.Saldırının ardından yüzlerce veli okulun dışında toplandı.Brezilya polisi, saldırganın okulun eski öğrencilerinden biri olduğunu ve yanında bir intihar notu taşıdığını söyledi.