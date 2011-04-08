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Dünya

Brezilya'da okulda dehşet: 13 çocuk öldü

Rio de Janeiro kentindeki bir okula giden silahlı bir kişi konuşma yapacağını söyleyerek sınıflardan birine girdi.

08 Nisan 2011 03:00

T24 - Rio de Janeiro kentindeki bir okula giden silahlı bir kişi konuşma yapacağını söyleyerek sınıflardan birine girdi. Öğrencilere ateş açan saldırgan 13 çocuğu öldürdü. Rio de Janeiro kentindeki kanlı saldırı, Brezilya'yı yasa boğdu.



Kentin batısında bulunan Realengo bölgesindeki bir okulda, okul görevlilerine konuşma yapacağını söyledikten sonra bir sınıfa giren saldırgan 13 çocuğu silahıyla ateş açarak katletti. Yaşamlarını yitirenler çocukların yaşları 9 ile 14 arasında değişiyor. Öğrencilerle birlikte 24 yaşındaki Wellington Menezes Oliveira adlı saldırgan da öldü.

Ancak yerel saatle sabah sekizde okula giren Oliveira'nın polis tarafından mı vurulduğu, yoksa intihar mı ettiği henüz bilinmiyor.

Saldırı sonucu aralarında okul personelinin de olduğu 20'den fazla kişi de yaralandı.

Saldırının ardından yüzlerce veli okulun dışında toplandı.

Brezilya polisi, saldırganın okulun eski öğrencilerinden biri olduğunu ve yanında bir intihar notu taşıdığını söyledi.


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