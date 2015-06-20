T24 LogoT24 Logo
Spor

Brezilya'da Neymar şoku

Brezilya'nın Kolombiya'ya 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından ikinci kötü haber Neymar'dan geldi

20 Haziran 2015 11:06

Copa America'da Kolombiya maçının ardından rakip takımdan Murillo ve Bacca ile kavga eden Brezilyalı yıldız Neymar turnuvayı kapattı.

Barcelona'lı Neymar, Copa America'da gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç ceza aldı.

Brezilya'nın Kolombiya'ya 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından tedbirli olarak bir maç ceza verilen oyuncu, rakip takımdan Jeison Murillo ve Carlos Bacca ile kavga etmişti.

Neymar, 4 maçla Copa America turnuvasını kapatırken, 10 bin dolar da para cezası ödeyecek. 
Neymar, Brezilya'nın Peru'yu 2-1 yendiği maçta bir gol, bir asistle yıldızlaşmış, 1-0 kaybedilen Kolombiya maçında ise adeta dökülmüştü.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Dunga'nın Neymar'ın yokluğunda Philippe Coutinho ya da Douglas Costa'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

ETİKETLER

neymarbrezilyaceza4 maçcopa americakapattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24