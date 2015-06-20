Brezilya'da Neymar şoku

Copa America'da Kolombiya maçının ardından rakip takımdan Murillo ve Bacca ile kavga eden Brezilyalı yıldız Neymar turnuvayı kapattı.

Barcelona'lı Neymar, Copa America'da gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç ceza aldı.

Brezilya'nın Kolombiya'ya 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından tedbirli olarak bir maç ceza verilen oyuncu, rakip takımdan Jeison Murillo ve Carlos Bacca ile kavga etmişti.

Neymar, 4 maçla Copa America turnuvasını kapatırken, 10 bin dolar da para cezası ödeyecek.

Neymar, Brezilya'nın Peru'yu 2-1 yendiği maçta bir gol, bir asistle yıldızlaşmış, 1-0 kaybedilen Kolombiya maçında ise adeta dökülmüştü.

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Dunga'nın Neymar'ın yokluğunda Philippe Coutinho ya da Douglas Costa'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.