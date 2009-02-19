Brezilya'da maaşlar ve çalışma saatleri azaltılıyor

Brezilya’da kriz önlemi olarak metal işçilerinin çalışma saatlerinin yüzde 20 azaltılmasına, maaşlarının da yüzde 10 ila 17 arasında düşürülmesine karar verildi.



Brezilya Metal İşçileri Sendikası, küresel ekonomik kriz nedeniyle çalışma alanında yeni düzenlemeler yapılmasına dönük Lula hükümetiyle sürdürdüğü görüşmeleri sonuçlandırdı. Ülkenin enerji başkenti olarak bilinen Sao Paulo eyaletinde gerçekleştirilen açıklamaya göre, işsizliğin önlenmesi için çalışma saatlerinin yüzde 20 azaltılması ve maaşların da yüzde 10 ila 17 arasında düşürülmesi kararlaştırıldı.



Ülkedeki otomotiv sektörü firmalarının ihracatın ve satışların azalması nedeniyle ardı ardına iş sözleşmelerini dondurma kararı alması nedeniyle gerçekleştirilen görüşmelerin yabancı firmalar için de bağlayıcı olması öngörülürken, buna ilişkin yasal düzenlemenin hafta içi yapılması bekleniyor.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan metal işçileri sendikası yöneticisi Miguel Torres, “şirketler karşılaştıkları zorluklar ve üretimin düşmesi üzerine inandırıcı kanıtlar sağlamak zorundalar” derken, sendikanın amacının, iş güvenliğinin anayasal güvenceye alınması ve otomotiv şirketlerinin sözleşmeleri askıya almak yönündeki keyfi kararlarının önüne geçilmesi olduğunu belirtti.



Ülkenin Rio Grande do Sul eyaletinin güneyindeki Caxias do Sul sanayi havzasında da benzer oranlarla benzer antlaşmaların yapıldığını söyleyen Torres, “havzada çalışan 47 bin metal işçisinin yüzde 30’unun sözleşmeleri bu tür bir düzenlemeye tabi tutuldu. Bu, 14.700 gibi bir rakama ve 18 şirkete karşılık geliyor” dedi. Ancak şirketlerin iş güvenliği karşılığında yüzde 50’ye varan maaş kesintileri talep etmesi, sendikanın hükümetin sürece daha aktif katılım sağlamasına dönük çağrıda bulunmasını da sağladı.

