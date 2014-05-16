Brezilya'da kupa karşıtı gösterilere müdahale

Sao Paulo'daki gösteriye bin dolayında kişi katıldı. Otomobil lastikleri yakıp yollara barikat kuruldu. Göstericiler, Dünya Kupası'nın sponsorları arasında yer alan bir otomobil markasının satıldığı galeri ve iki banka şubesine hasar verdi. Polis, üzerlerinde molotof kokteyli ve çekiç bulunan 20 kişiyi gözaltına aldı.

Rio de Janeiro'daki gösteri trafiğin en yoğun olduğu saatlerde düzenlendi. Yürüyüşçü gruba biber gazıyla müdahale eden polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Recife kentinde, ücretlerine yapılan zammı yeterli bulmayan polislerin başlattıkları iş bırakma eylemi kargaşaya neden oldu. İşyerleri saldırı ve yağma korkusuyla kepenk indirdi. Kamu düzenini sağlamak ordu birlikleri ve özel harekat timlerine kaldı. 234 kişi gözaltına alındı.

Brezilya, 12 Haziran – 13 Temmuz arasında yapılacak Dünya Kupası karşılaşmaları nedeniyle ülkeye yaklaşık 600 bin turistin gelmesini bekliyor.