Brezilya'da korkutan sarıhumma salgını

Brezilya, geçen yıl ülkede etkili olan ve bebeklerde beyin hasarına yola açan zika virüsü salgınının ardından bu kez de sarıhumma tehlikesi ile karşı karşıya. Sağlık yetkilileri ölümcül virüse karşı milyonlarca doz aşı piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Hastalık şimdiye kadar 71 kişinin hayatına mal oldu. Sağlık Bakanlığı son haftalarda 272 sarıhumma vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Folha S. Paulo'da yer alan haberde, laboratuvar sonuçlarına göre, ölenlerden 25'inin "Aedes aegypti" cinsi sivrisineklerin taşıdığı virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde ayrıca sağlık yetkililerinin salgının önüne geçebilmek için 2 milyon doz aşıyı piyasaya sürdüğü belirtildi.

Dünya genelinde 200 bin sarıhumma hastası

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, dünya genelinde yılda 200 bin kişi sarıhummadan hastalanıyor ve başta Afrika'da olmak üzere 60 bin kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybediyor.

Sarıhumma enfeksiyonu iki evreye ayrılıyor: Üç ila altı gün süren kuluçka döneminden sonra kişide bilindik hastalık belirtilerinden ateş, baş ağrısı ve bulantı gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Çoğu hastada bu evreden sonra bir iyileşme süreci başlıyor.

Bazı vakalardaysa kısa bir iyileşme döneminden sonra hastalığın ikinci evresi yüksek ateş, kanama, kusma ve organ yetmezliği baş gösteriyor. Hastalığın ağır seyrettiği vakaların yarıya yakını hayatını kaybediyor.

Hastalık, zika virüsünde olduğu gibi "Aedes aegypti" cinsi sivrisineklerin ısırması sonucu bulaştırdığı virüs ile yayılıyor. Sarıhummaya karşı oldukça etkili bir aşı mevcut, ancak hastalık etkili olduğu tropik iklim bölgelerinde can almaya devam ediyor. Hastalığın ismindeki 'sarı' tabiri bazı hastalarda virüs nedeniyle görülen hepatit (sarılık) semptomundan geliyor.

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DW/dpa, MK/BW