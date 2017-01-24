Brezilya'da kör kurşun kurbanı çocuklar için sessiz oyuncaklar

Ünlü plajları, enfes tropik iklimi ve dünyada ünlü dans festivalleri ile ünlü Brezilya aynı zamanda çeteler arası sokak çatışmaları, uyuşturucu ve silah ticareti ile de biliniyor. Brezilya’nın ünlü Copacabana plajı da bu nedenle etkileyici bir protesto eylemine sahne oldu.

Kör kurşunlarla hayatlarını kaybeden çocukların aileleri, onların isimlerini bir plakaya yazdı ve önlerine birer oyuncak bıraktı. Brezilya’da her 15 dakikada, bir kişi silahla vurularak ölüyor. Dünyada en fazla insanın silahlar nedeniyle öldüğü ülke olan Brezilya'da 25 yaşını geçmiş herkes, silah satın alabiliyor.

Ülkede 2005 yılında silahlanmaya karşı bir referandum düzenlenmiş, yaklaşık yüzde 64’lük bir kesim silahlanma yasağına hayır demişti. "Hayır" kampanyasını yürütenler, böyle bir yasağın Brezilyalıları silahlı çetelere karşı savunmasız bırakacağını savunuyorlardı. Brezilya'da 30 milyondan fazla kişide silah bulunduğu ve bunların en az yarısının kayıtlı olmadığı tahmin ediliyor.