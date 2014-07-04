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Dünya

Brezilya'da köprü çöktü

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti

04 Temmuz 2014 11:33

Brezilya'nın Belo Horizonte kentinde FIFA Dünya Kupası için yapılan bir köprü çökerken, 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Arjantin Milli Takımı kampına 10 km uzaklıkta San Juan Bautista semtinde meydana gelen olayın görgü tanıkları, köprünün blok halinde çöktüğünü söyledi.
 
Olay sırasında köprü altından geçmekte olan otobüs tamamen ezilirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay anının canlı tanıklarından yerel meclis üyesi İran Barbosa, Brezilya News televizyonuna, "Köprüye dayanaklık yapan metal ayaklar aniden çöktü.

Öncesinde sadece çatırtılar duyduk. Beş saniye içinde köprü tamamen çöktü" açıklamasında bulundu.

Olay yerine yakın bir yerde bulunan Arjantinli gazeteci Esteban Edul ise köprünün uzun zamandır sallandığını söyledi.

Mineirao Stadı'nın bulunduğu Belo Horizonte kenti, 8 Temmuz'da oynanacak yarı final maçına ev sahipliği yapacak.
 

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