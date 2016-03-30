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Dünya

Brezilya'da koalisyonun en büyük ortağı hükümetten çekildi

"Brezilya'da hükümet dağılabilir"

30 Mart 2016 10:40

Brezilya'da koalisyon hükümetinin en büyük ortağı Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB), Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in hükümetinden çekildi.

BBC muhabirleri, bu kararın, yolsuzluk iddiaları yüzünden Rousseff hakkında itham davası işlemlerine de hız kazandırabileceğini aktarıyor. PMDB partisinin Salı günkü oylamayla koalisyondan çekilme kararı alması üzerine Devlet Başkanı Rousseff de Washington'da katılmayı planladığı zirveyi iptal etti.

Parti üyesi Turizm Bakanı Henrique Eduardo da dün istifa etmişti. Parti yönetimi, oylamanın ardından kalan altı bakanın da istifa etmesini aksi takdirde disiplin kuruluna sevk edileceklerini duyurdu.

 

"Brezilya'da hükümet dağılabilir"

 

BBC'nin Sao Paulo'dan bildiren muhabiri Laura Bicker, Rousseff'in Mayıs ayına kadar Kongre'deki görevinden geçici olarak alınabileceğini söylüyor.

BBC muhabiri, Rousseff'in yerine yardımcısı ve PMDB lideri Michel Temer'in getirilebileceğini ifade ediyor. Diğer yandan Senato da, Rousseff'in görevine tamamen son verilip verilmemesi kararı alacak.

Oylama öncesi konuşan PMDB milletvekili Osmar Terra oylamanın sonucuna ilişkin herhangi bir tereddüttü olmadığını "Bu, hükümete bir 'Güle Güle' demek olacak" sözleriyle dile getirdi.

Rousseff ve iktidardaki İşçi Partisi üst düzey yöneticileri hakkındaki yolsuzluk ithamları hakkında işlem başlatılması çağrıları da yükseliyor.

Devlet Başkanı'nın ithamlarla ilgili işlemleri rafa kaldırabilmesi için parlamentonun alt kanadı Kongre üyelerinin üçte birinin desteğine ihtiyacı var.

PMDB partisinin çekilmesi, Rousseff'in 69 üyenin oyunu kaybetmesi anlamına gelebilir.

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