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Dünya

Brezilya'da işkenceci albaya infaz

Brezilya'da çok sayıda işkence olayı ile suçlanan eski albay Paulo Malhães, oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu

26 Nisan 2014 16:56

Rio de Janeiro'nun kuzeyinde bulunan Nova Iguaçu'da yaşayan ve diktatörlük dönemindeki çok sayıda işkence olayında sorumluluğu bulunan eski albay Paulo Malhães, oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu

Eski albay Malhães’in boğularak öldüğünü belirlendi. Eski albay Paulo Malhães, Brezilya'da 1964-1985 yıllarında askeri diktatörlük dönemi sırasında işlenen suçları araştırmak için kurulan Ulusal Hakikat Komisyonu'na bir ay önce ifade vermişti.

Malhães, siyasi mahkumların öldürülmesinde ve işkenceye uğramasında rolü bulunduğunu söylemişti.
Paulo Malhães, ifadesinde kurbanların cesetlerini parçalara ayırdığını ve sakladığını açıklamıştı. Eski albayın kurbanları arasında 1971 yılında öldürülen eski milletvekili Rubens Paiva da bulunuyordu.

Paulo Malhães, yaptıklarından pişman olmadığını ifade ederken, askeri diktatörlük sırasında kaç kişiyi öldürdüğünü bilmediğini söylemişti.

Brezilya'da diktatörlük sırasında işlenen suçları kapsayan af nedeniyle bu suçlamalardan henüz yargılanan kimse olmadı.
 

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