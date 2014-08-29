Brezilya'da İsa'nın gelinleri köyünde söz kadınlarda

Brezilya’nın güneydoğusunda kırsal bir bölgenin içlerinde bulunan Noiva do Cordeiro yani ‘İsa’nın Gelini’ adlı köyde yaşam eski Yunan mitolojisinden fırlamış gibi. Sadece kadınların yaşadığı köyde herhangi bir erkek nadiren görülüyor ya da erkekler genelde iş için şehirde oluyor. 600 kadının yaşadığı köydekilerin çoğu 35 yaşın altında.

Taraf’ta yer alan habere göre, bir kısmı evli olan kadınlar, kocalarının sadece hafta sonları köye gelmelerine izin veriyor ve başka yerlerde yaşamalarını şart koşuyor. Ancak bu durum bekâr olan Noiva do Cordeiro sakinlerinin evlenmeleri önünde bir engel oluşturuyor. Köydeki bekâr kadınlar koca bulmak için köyü terk etmek istemiyor. Koca adayı erkeklerin de köyün kurallarına uyması şart koşuluyor.

Rekabet yok, uyum var

Köyde bütün işler de kadınların sırtında. Gerçi kadınlar erkeler olmayınca köyde yaşamanın daha keyifli olduğunu düşünüyor. 18 yaşını geçmiş erkek çocuklar da köyden yollanıyor.

49 yaşındaki Rosalee Fernandes, dine ve erkeklere bakışları için şunları söylüyor: “Tanrı kalplerimizde. Kiliseye gidip, bir rahibin önünde evlenmek ya da çocuklarımızı vaftiz ettirmek zorunda hissetmiyoruz. Bunlar hep erkeklerin koyduğu kurallar. Kadınların erkeklerden daha iyi yaptığı daha çok şey var. Köyümüz erkeklerin iş başında olduğundan daha güzel, daha örgütlü ve daha uyumlu. Sorun çıktığında kadınca çözümler buluyoruz. Çatışma yerine anlaşma bulmaya çalışıyoruz. Çalıştığımız toprak da dahil her şeyimizi paylaşıyoruz. Kimse diğeriyle rekabet etmiyor. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Her zaman dinlenmek, dedikodu yapmak birbirimizin kıyafetlerini giymek, saçlarını ya da tırnaklarını yapmak için vaktimiz oluyor.”