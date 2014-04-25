Brezilya'da 'internet nasıl yönetilmeli' zirvesi

Sao Paolo'da düzenlenen Netmundial zirvesine, 850'nin üzerinde hükümet yetkilis, akademisyen ve uzamn katılarak "İnternet nasıl yönetilmeli?" konusunu tartıştı. Zirvede, internetin tüm küresel aktörlerin katkısıyla gelişen bir yapı olduğu ve yönetiminin de uluslararası boyutta olması gerektiği fikri ağırlık kazandı. Brezilya Tekonoloji Bakanı Virgilio Almeida, yönetimde herkesin sorumluluğu paylaşması gerektiğini söyledi. İnternetin hayata geçişinden bu yana kodlama sistemleri ve IP adresleri ABD'nin İnternet Atanmış Numaralar Birimi (IANA) tarafından yürütülüyor.

Avrupa Birliği'nin de (AB) dahil olduğu birçok uluslararası grup, uygulamanın daha şeffaf hale gelmesi için uluslararası bir birime devredilmesi gerektiği görüşünde. ABD’de Eylül 2015'te süreci uluslararası bir otoriteye devretmeye hazır olduğunu bildirdi.

BBC'de yer alan habere göre, "Madde 19" adlı insan hakları derneğinden Thomas Hughes, "İnternetin geçtiğimiz dönemdeki en büyük avantajı teknik yönlerin doğrudan siyasi etki altında kalmamasıydı" dedi. Hughes'a göre, esas kabus devletlerin internetin teknik özellikleriyle kendi çıkarları doğrultusunda oynamaya başlaması durumunda ortaya çıkabilir. Böyle bir senaryoda, internetin ülkeler arasındaki işleyişi aksayabilir ve içerik kontrolü ve kitlesel takip gibi endişeler somutlaşabilir.

Birleşmiş Milletler tartışması

Netmundial zirvesinin ardından bir sonuç bildirgesi hazırlansa da belgenin bağlayıcılığı yok. Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan belgede "Bundan sonraki adımların Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında atılması gerekmektedir" ifadesinin yer almasını istedi. Ancak ABD, Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleri, yönetimin siyasi otoritelerin baskın olmadığı bir uluslararası yapıya devredilmesi gerektiğini gerekçe göstererek, BM'nin internetin yönetimi konusunda rol üstlenmesini istemiyor.

Rusya, ulusal meşruiyeti zedelediğini belirterek sonuç bildirgesine destek vermediğini açıkladı.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, internetin bir CIA projesi olarak ortaya çıktığını söylemiş ve "Hala kontrol ABD'nin elinde. Rusya ABD'nin internet tekeline karşı mücadele ederek çıkarlarını korumak zorunda" demişti.

İnternet casusluğu

Netmundial'in sonuç bildirgesinde en kesin ifadeler internet casusluğu ve şahsi bilgilerin takibi konusunda geldi. Bildirgede internet casusluğu kınandı.

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kendisini takibe aldığı haberlerinin çıkmasının ardından Netmundial zirvesini düzenleme kararı almıştı.

