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Spor

Brezilya'da ilk cep Massa'nın

Formula 1'de şampiyonluğun adının konacağı sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turlarında ilk cebi Ferrari'den Felipe Massa kazandı. Brezilya GP'si bugü

02 Kasım 2008 02:00


Formula 1'de şampiyonluğun adının konacağı sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turlarında ilk cebi Ferrari'den Felipe Massa kazandı. Brezilya GP'si bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde pol pozisyonu Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazandı.

Son yarış öncesinde şampiyonluk şansını sürdüren Massa, 1.12.368'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, Trulli 1.12.737'lik derecesiyle yarışa ikinci cepte başlama hakkını kazandı.

Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.12.825 ile üçüncü sırayı alırken, sürücüler klasmanında ilk sırada bulunan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1.12.830'luk derecesiyle dördüncü sırada kaldı.

Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso ise, 1.12.967 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.

Formula 1'de sezonun son Grand Prix'si olan brezilya GP'si bugün TSİ 19.00'da başlayacak.

Lewis Hamilton'ın şampiyon olabilmesi için yarışı ilk beş sıra içinde bitirmesi yeterli olacak. 

SıraSürücüTakımİlk Tırlar2. Turlar3. Turlar
1 Felipe Massa Ferrari 1:11.830 1:11.875 1:12.368
2 Jarno Trulli Toyota 1:12.226 1:12.107 1:12.737
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:12.083 1:11.950 1:12.825
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.213 1:11.856 1:12.830
5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.366 1:11.768 1:12.917
6 Fernando Alonso Renault 1:12.214 1:12.090 1:12.967
7 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:12.390 1:11.845 1:13.082
8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.371 1:12.026 1:13.297
9 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:12.498 1:12.075 1:14.105
10 Timo Glock Toyota 1:12.223 1:11.909 1:14.230
11 Nelsinho Piquet Renault 1:12.348 1:12.137  
12 Mark Webber Red Bull-Renault 1:12.409 1:12.289  
13 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.381 1:12.300  
14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:12.690 1:12.717  
15 Rubens Barrichello Honda 1:12.548 1:13.139  
16 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:12.800    
17 Jenson Button Honda 1:12.810    
18 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.002    
19 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:13.426    
20 Adrian Sutil F. India-Ferrari 1:13.508  

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