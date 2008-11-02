Brezilya'da ilk cep Massa'nın

Sıra Sürücü Takım İlk Tırlar 2. Turlar 3. Turlar 1 Felipe Massa Ferrari 1:11.830 1:11.875 1:12.368 2 Jarno Trulli Toyota 1:12.226 1:12.107 1:12.737 3 Kimi Raikkonen Ferrari 1:12.083 1:11.950 1:12.825 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.213 1:11.856 1:12.830 5 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.366 1:11.768 1:12.917 6 Fernando Alonso Renault 1:12.214 1:12.090 1:12.967 7 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:12.390 1:11.845 1:13.082 8 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.371 1:12.026 1:13.297 9 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:12.498 1:12.075 1:14.105 10 Timo Glock Toyota 1:12.223 1:11.909 1:14.230 11 Nelsinho Piquet Renault 1:12.348 1:12.137 12 Mark Webber Red Bull-Renault 1:12.409 1:12.289 13 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.381 1:12.300 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:12.690 1:12.717 15 Rubens Barrichello Honda 1:12.548 1:13.139 16 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:12.800 17 Jenson Button Honda 1:12.810 18 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.002 19 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:13.426 20 Adrian Sutil F. India-Ferrari 1:13.508

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde pol pozisyonu Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazandı.Son yarış öncesinde şampiyonluk şansını sürdüren Massa, 1.12.368'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, Trulli 1.12.737'lik derecesiyle yarışa ikinci cepte başlama hakkını kazandı.Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.12.825 ile üçüncü sırayı alırken, sürücüler klasmanında ilk sırada bulunan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1.12.830'luk derecesiyle dördüncü sırada kaldı.Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso ise, 1.12.967 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.Formula 1'de sezonun son Grand Prix'si olan brezilya GP'si bugün TSİ 19.00'da başlayacak.Lewis Hamilton'ın şampiyon olabilmesi için yarışı ilk beş sıra içinde bitirmesi yeterli olacak.