Brezilya'da ilk cep Massa'nın

Formula 1'de şampiyonluğun adının konacağı sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turlarında ilk cebi Ferrari'den Felipe Massa kazandı. Brezilya GP'si bugün TSİ 19.00'da başlayacak.
Formula 1'de sezonun son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde pol pozisyonu Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazandı.
Son yarış öncesinde şampiyonluk şansını sürdüren Massa, 1.12.368'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, Trulli 1.12.737'lik derecesiyle yarışa ikinci cepte başlama hakkını kazandı.
Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikkonen 1.12.825 ile üçüncü sırayı alırken, sürücüler klasmanında ilk sırada bulunan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton 1.12.830'luk derecesiyle dördüncü sırada kaldı.
Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso ise, 1.12.967 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.
Formula 1'de sezonun son Grand Prix'si olan brezilya GP'si bugün TSİ 19.00'da başlayacak.
Lewis Hamilton'ın şampiyon olabilmesi için yarışı ilk beş sıra içinde bitirmesi yeterli olacak.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|İlk Tırlar
|2. Turlar
|3. Turlar
|1
|Felipe Massa
|Ferrari
|1:11.830
|1:11.875
|1:12.368
|2
|Jarno Trulli
|Toyota
|1:12.226
|1:12.107
|1:12.737
|3
|Kimi Raikkonen
|Ferrari
|1:12.083
|1:11.950
|1:12.825
|4
|Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:12.213
|1:11.856
|1:12.830
|5
|Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:12.366
|1:11.768
|1:12.917
|6
|Fernando Alonso
|Renault
|1:12.214
|1:12.090
|1:12.967
|7
|Sebastian Vettel
|STR-Ferrari
|1:12.390
|1:11.845
|1:13.082
|8
|Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:12.371
|1:12.026
|1:13.297
|9
|Sebastien Bourdais
|STR-Ferrari
|1:12.498
|1:12.075
|1:14.105
|10
|Timo Glock
|Toyota
|1:12.223
|1:11.909
|1:14.230
|11
|Nelsinho Piquet
|Renault
|1:12.348
|1:12.137
|
|12
|Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:12.409
|1:12.289
|
|13
|Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:12.381
|1:12.300
|
|14
|David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:12.690
|1:12.717
|
|15
|Rubens Barrichello
|Honda
|1:12.548
|1:13.139
|
|16
|Kazuki Nakajima
|Williams-Toyota
|1:12.800
|
|
|17
|Jenson Button
|Honda
|1:12.810
|
|
|18
|Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:13.002
|
|
|19
|Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:13.426
|
|
|20
|Adrian Sutil
|F. India-Ferrari
|1:13.508
|