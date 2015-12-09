Brezilya'da iktidar mücadelesi

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı

Dilma Rousseff hakkında

parlamentoda kurulan özel komisyonun faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Mahkeme,

özel komisyonun faaliyetinin anayasaya uygun olup olmadığına ilişkin nihai kararın 16

Aralık'ta açıklanacağını duyurdu.

Devlet Başkanı hakkındaki iddiaları araştırmak üzere kurulan 65 üyeli özel komisyonun

39'unu Rousseff karşıtları oluşturuyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üçte iki

çoğunlukla Dilma Rousseff'in görevden alınmasını kararlaştırması halinde yardımcısı

Michel Temer görevi üstlenecek.

Temer: 'İktidarın dekoratif unsuru olduk'

Bu arada Devlet Başkan Yardımcısı Michel Temer'in mektubu dün Brezilya

medyasına yansıdı. Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB) mensubu Temer,

Rousseff'in şahsı ve partisine yaklaşımını eleştiriyor. 2010 – 2014 arası dönemde

kendilerine güven duyulmadığı ve "dekoratif unsur" muamelesi yapıldığını ileri

sürüyor. Siyasi gözlemciler Temer'in mektubunun iktidardaki İşçi Partisi ile yolların

ayrıldığı anlamına gelmese bile ciddi bir uyarı olarak algılanabileceğine dikkat çekiyor.

Ekonomik kriz ve yolsuzluk skandalı yıprattı

Kamunun gelir ve giderlerinin denetiminden sorumlu kurum olan Sayıştay (Tribunal de

Contas da União), ekim ayında 2014 bütçesini yasadışı ilan etmişti.

Rousseff, geçen

yıl yapılan seçimde devlet başkanlığı görevine kıl payı farkla yeniden seçilmişti. Ağır

ekonomik kriz ve Petrobras yolsuzluk skandalı, Rousseff'in kamuoyu desteğini yüzde

10'un altına çekti.