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Dünya
Deutsche Welle

Brezilya'da iktidar mücadelesi

Brezilya'da muhalefetin görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i görevinden alma girişimi Yüksek Mahkeme engeline takıldı.

09 Aralık 2015 13:42

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı
Dilma Rousseff hakkında
parlamentoda kurulan özel komisyonun faaliyetlerini durdurma kararı aldı.
Mahkeme,
özel komisyonun faaliyetinin anayasaya uygun olup olmadığına ilişkin nihai kararın 16
Aralık'ta açıklanacağını duyurdu. 

Devlet Başkanı hakkındaki iddiaları araştırmak üzere kurulan 65 üyeli özel komisyonun
39'unu Rousseff karşıtları oluşturuyor. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üçte iki
çoğunlukla Dilma Rousseff'in görevden alınmasını kararlaştırması halinde yardımcısı
Michel Temer görevi üstlenecek.  
Temer: 'İktidarın dekoratif unsuru olduk'

Bu arada Devlet Başkan Yardımcısı Michel Temer'in mektubu dün Brezilya
medyasına yansıdı. Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB) mensubu Temer,
Rousseff'in şahsı ve partisine yaklaşımını eleştiriyor. 2010 – 2014 arası dönemde
kendilerine güven duyulmadığı ve "dekoratif unsur" muamelesi yapıldığını ileri
sürüyor. Siyasi gözlemciler Temer'in mektubunun iktidardaki İşçi Partisi ile yolların
ayrıldığı anlamına gelmese bile ciddi bir uyarı olarak algılanabileceğine dikkat çekiyor.   

Ekonomik kriz ve yolsuzluk skandalı yıprattı

Kamunun gelir ve giderlerinin denetiminden sorumlu kurum olan Sayıştay (Tribunal de
Contas da União), ekim ayında 2014 bütçesini yasadışı ilan etmişti.
Rousseff, geçen
yıl yapılan seçimde devlet başkanlığı görevine kıl payı farkla yeniden seçilmişti. Ağır
ekonomik kriz ve Petrobras yolsuzluk skandalı, Rousseff'in kamuoyu desteğini yüzde
10'un altına çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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