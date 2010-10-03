-BREZİLYA'DA HALK SANDIK BAŞINDA BRASİL (A.A) - 03.10.2010 - Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi ve genel seçimler yapılıyor. Ülkede askeri rejimin sona erdiği 1985'ten bu yana yapılacak 6. Devlet Başkanlığı seçiminde, halk Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın halefini belirleyecek. Anayasal olarak aralıksız üçüncü kez devlet başkanı olamayan Lula da Silva'nın halefi olarak gösterdiği 62 yaşındaki eski solcu militan Dilma Rousseff'ın ülkenin ilk kadın devlet başkanı olması bekleniyor. Dünyanın en büyük 8. ekonomisi, 190 milyon nüfuslu ülkede 18 yaşını dolduranlar oy kullanmak zorundayken, 17 yaşındakiler de oy kullanabiliyor ancak zorunlu değil. 131 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Brezilya bugün devlet başkanının yanı sıra 27 eyaletin valisi, 513 milletvekili, 81 sandalyeli senatonun üçte ikisi ve eyalet meclislerinin 1059 üyesini belirlemek için oy kullanacak. Oy verme işleminin TSİ 14.00'te başlayacağı ülkede sandıklar TSİ 23.00'te kapanacak.