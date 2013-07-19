Brezilya'da 'Guy Fawkes' maskesi yasağı

Brezilya'da güvenlik güçleri, Papa Francis'in gelecek hafta Rio de Janeiro'da düzenlenecek bir ayinle açılışını yapacağı Katolik Dünya Gençliği Günü'nde, "Guy Fawkes maskeleri" takılmasını yasakladı. Salı günü düzenlenecek ayine bir milyondan fazla kişinin katılması beklenirken, törende 7 bin asker görev yapacak.

BBC Türkçe'nin haberine göre yetkililer, Papa'nın ziyaretinin, Haziran ayındaki protesto gösterileri benzeri eylemleri yeniden tetikleyebileceğinden endişeli. Düzenlenecek törenin güvenliğinden sorumlu komutan General Jose Alberto da Costa Abreu, "düşmanca tutum" takınan kişi ve grupların, bölgeye sokulmayacağını söyledi. Yeni protesto eylemlerinin önlenmesi amacıyla, Papa Francis'in bir haftalık Brezilya ziyareti sırasında, 35 bin güvenlik görevlisinin çalışacağı belirtildi.

Brezilya'da geçen ay düzenlenen Konfederasyon Kupası sırasında başlayan hükümet karşıtı eylemlerde pek çok protestocu, dünyanın farklı yerlerindeki eylemlerin de sembolü haline gelen Guy Fawkes maskeleri takmışlardı.

Eylemler planlanıyor

Alınan güvenlik önlemlerine rağmen, gelecek hafta çeşitli eylemler düzenleyecek olan gruplar bu eylemleri sosyal medya üzerinden planlıyor. General Jose Alberto da Costa Abreu, güvenlik önlemleri hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maskeli kişilerin tören alanına girmesine izin vermeyeceğiz. Bu, maskeli eylemler için doğru yer değil. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

General Abreu, barışçı olduğu sürece hiçbir protestoya müdahale edilmeyeceğini vurguladı ve "Elinde bir pankart tutan kişiler herhangi bir tehdit oluşturmaz" diye belirtti.

Papa Francis, bir haftalık Brezilya ziyaretinde, Rio'nun ünlü plajı Copacabana'da da, yaklaşık iki milyon kişinin katılmasının beklendiği bir ayin düzenleyecek.