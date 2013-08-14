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Dünya

Brezilya'da göstericiler polisle çatıştı

Brezilya'nın ikinci en büyük kenti Rio de Janeiro'da Vali Sergio Cabral'i protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

14 Ağustos 2013 14:01

Brezilya'nın ikinci en büyük kenti Rio de Janeiro'da Vali Sergio Cabral'i protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. 
 
Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Valilik Sarayı önünde toplanan yüzlerce göstericiyi dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi. 
 
Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine taş atarak yanıt vermesi üzerine yaralananlar olduğu belirtildi. 
Cabral'e yönelik gösteriler, temmuz ayında ülke genelinde yolsuzluk, yüksek vergi oranları ve yetersiz kamu hizmetlerini protesto etmek için düzenlenen eylemler sırasında başlamıştı.   
Ülke genelindeki protestolar durulurken Cabral'in istifasını ve yargılanmasını isteyen Rio de Janeiro halkının gösterileri hala devam ediyor. 
 
Cabral'i yolsuzluk yapmakla suçlayan göstericiler, 2014'te yapılacak Dünya Kupası ve 2016'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için yapılan harcamalarının incelenmesini istiyor. 
 

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