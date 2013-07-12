Brezilya’da genel grev

Erol Anar



Büyük sendikalar, sosyal hareketler ve topraksız köylüler hareketi greve geniş çaplı olarak katılma sözü vermişlerdi. Bu, ülkenin bağımsızlığından bu yana yapılan dördüncü genel grev oldu. Çeşitli sektörlerde çalışan işçiler, emekçiler hükümeti protesto ettiler.

Bu kuruluşlar tarafından 11 Temmuz günü “Grevler ve Gösterilerle Ulusal Mücadele Günü” olarak seçilmişti.

T24 yazarı Erol Anar’ın Brezilya’dan bildirdiğine göre, Latin Amerika’nın en büyük sendikası olan Central Única dos Trabalhadores (CUT= İşçilerin Tek Merkezi), Força Sindical (Sendikal Güç) ve birçok irili ufaklı sendika, sosyal hareketler de genel greve katılıyorlar.

Trajik olan gerçek ise, CUT sendikası, daha önce şu an iktidarda olan PT (Partido dos Trabalhadores=İşçi Partisi) ile birlikte hareket ediyordu. Fakat hükümetin işçi, çalışan ve köylülerin hakları yönünde iyileştirme yapmaması, tam tersine emeklilik yaşını tekrar yükseltme yönünde çalışmalar içinde olması her kesimin sabrını taşırdı.



Birçok kentte hayat durdu



Dün sabah erken saatlerden itibaren Brezilya’nin birçok bölgesinde hayat durdu. Ȍrneğin Bahia eyaletinde erken saatlerde bazı otobanlarda göstericiler tarafından trafik akışı durduruldu, belediye otobüsü terminalleri işgal edildi. Rio de Janeiro’da bir köprü üzerinde göstericilerin yaktığı ateş, trafiği durdurdu, ayrıca petrol ve metalurji işçileri de grevde. Rio de Janeiro’da okullar, bankalar ve postanelerin kapalı olduğu bildiriliyor.

São Paulo’da da birçok otobüs terminali işgal edilmiş durumda. Bu arada Santos limanına giden kamyonlar, gösteriler nedeniyle geçemiyorlar ve uzun bir kuyruk oluşmuş durumda. Belo Horizento kentinde metro tamamen kapalı durumda. Porto Alegre ve Vitoria kentlerinde belediye otobüsleri sefere çıkmıyor. Parana ve birçok eyalette sağlık alanında çalışanlar da greve katılarak iş bıraktılar. Recife kentinde ise yine birçok yerde trafik akışı yola çıkan göstericiler tarafından engellendi.

Amazonlar eyaletinin başkenti Manaus’da otobüslerin yüzde 60’ının çalışmadığı bildirildi. Bu arada DF eyaletinde MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra=Topraksız Köylüler Hareketi) üyesi aileler, Tarım Reformu Enstitüsü’nü işgal ettiler.



Sendikalar daha fazla hak talep ediyor



Sendikalar, işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi ile ücretlere zam yapılmasını da talep ediyorlar. Sağlık alanına daha fazla yatırım yapılması istemi de, gösterilerin başından bu yana ana taleplerden birisi oldu. Ayrıca yüksek faiz ve vergilerin indirilmesi de talep ediliyor.

Bu çerçevede birçok kentteki otobüs terminalleri işgal edildi ve belediye otobüsleri sefere çıkmadı. Űlkenin birçok yerinde köprüler, yollar ve terminaller göstericiler tarafından işgal edilmiş durumda. İşçilerin yanısıra genel greve, öğrenciler ve öğretmenler de katılıyorlar. Gösterilere ve grev bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere yoğun olarak katılan öğrenci ve öğretmenler eğitim alanına daha fazla yatırım yapılmasını talep ettiler. An itibariyla sabah saatleri ve devam eden gösterilere, genel greve katılım her dakika daha da artıyor.