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Dünya

BREZİLYA'DA GEMİ BATTI: BİR BEBEK ÖLDÜ BRASİLİA (A.A)

23 Mayıs 2011 19:34

-BREZİLYA'DA GEMİ BATTI: BİR BEBEK ÖLDÜ BRASİLİA (A.A) - 23.05.2011 - Brezilya'nın başkenti Brasilia'da bir geminin batması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi kayboldu. Kurtarma ekipleri, kazadan kurtulanların verdiği ilk bilgilere dayanarak, gemide çoğu çocuk 102-104 kişinin bulunduğunu, motorların bozulmasından sonra geminin batmaya başladığını ve panik çıktığını belirtti. Kazada bir bebeğin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu açıklandı. 6 çocuğun ekiplerce kurtarıldığı, çoğu yetişkinin yüzerek kıyıya çıkmayı başardığını belirten yetkililer, kurtulanların gemide can yeleğinin bulunmadığını söylediğini ifade etti.

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