Brezilya'da gemi battı!

T24 - Brezilya'nın başkenti Brasilia'da bir geminin batması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi kayboldu.



Kurtarma ekipleri, kazadan kurtulanların verdiği ilk bilgilere dayanarak, gemide çoğu çocuk 102-104 kişinin bulunduğunu, motorların bozulmasından sonra geminin batmaya başladığını ve panik çıktığını belirtti.



Kazada bir bebeğin öldüğü, 7 kişinin kaybolduğu açıklandı.



6 çocuğun ekiplerce kurtarıldığı, çoğu yetişkinin yüzerek kıyıya çıkmayı başardığını belirten yetkililer, kurtulanların gemide can yeleğinin bulunmadığını söylediğini ifade etti.





