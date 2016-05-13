Brezilya'da geçici hükümet göreve başladı



Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roousseff'e altı ay süreyle görevden el çektirilmesinden sonra Michel Temer geçici başkanlık görevini üstlendi. 24 bakanlı yeni kabinesinde kadın bakana yer vermeyen Temer, ‘ulusal kurtuluş hükümeti' kurduklarını ve ülkeyi barış ve beraberliğe kavuşturacaklarını söyledi. Geçici devlet başkanı İşçi Partisi tarafından başlatılan aile sosyal yardımı ve sosyal konut programlarının sürdürüleceğini söyledi. İşçi Partisi, Rousseff döneminde 40 milyon Brezilyalının fakirlikten kurtarıldığını vurgulamaktaydı. Temer en önemli görevlerinin ekonomiyi yeniden canlandırmak ve resesyondan kurtulmak olacağını söyledi.

Michel Temer 11 milyon 100 bin kişinin işsiz olduğu Brezilya'nın işsizlik oranını düşürmeyi hedeflediklerini belirtti. 2015 yılında yüzde 3,8 oranında daralan Brezilya ekonomisinin bu yıl aynı oranda negatif büyüme kaydetmesi bekleniyor. Borsa endeksinin yükselmeye başlaması ve Brezilya parası Real'ın değerlenmesi, piyasaların Temer'e güvendiğini gösteriyor.

Bakanlıklar Brezilya Demokratik Hareket Partisi ile diğer 8 parti arasında paylaştırıldı. Geçici devlet başkanı geniş tabanlı koalisyonun reformları millet meclisi ve senatodan geçireceğine güveniyor.

Rousseff: ‘Bu düpedüz darbedir.'

Senato'daki oylamada 22'ye karşı 55 oyla Dilma Rousseff'e altı ay süreyle görevden el çektirilmişti. Roousseff haksız kredi dağıtmakla ve bütçeyi tahrif etmekle suçlanıyor. Rousseff ise suçlamaları ret ederek, sivil darbeye kurban gittiğini savunuyor. Altı ay zarfında Rousseff hakkındaki iddialar yargı tarafından incelenecek. Senato'nun sonbaharda Dilma Roousseff'i azletme yetkisi bulunuyor. Michel Temer liderliğindeki Demokratik Hareket Partisi koalisyondan ayrıldıktan sonra Rousseff hakkındaki görevden el çektirme sürecini desteklemişti.

Hareket Partisi'nin yönetim kadroları rüşvetçilikle suçlanıyor. Meclis başkanı Eduardo Cunha geçen hafta azledilmişti. Yaz Olimpiyatlarına 80 gün kaldı. Brezilya bir yıl zarfında üç spor bakanı değiştirdi. Geçici başkan Temer spor bakanlığına, tanınmış siyasetçi bir aileden gelen 36 yaşındaki Leonardo Picciani'yi atadı.