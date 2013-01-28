Brezilya'da gece kulübü yandı: 232 ölü

Brezilya'da polis, ülkenin güneyinde bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında en az 232 kişinin öldüğünü açıkladı.

Santa Maria şehrinde bulunan Kiss adlı gece kulübünde çıkan yangının bir grubun sahneye çıktığı sırada ateşlediği havai fişek gösterisinden kaynaklandığını aktarıldı.

Bölgeden gelen bilgiler göre, gece kulübünde sadece bir çıkış kapısı olduğu ve insanların panikle bu kapıya yöneldiği çıkan izdihamda da çok sayıda kişinin yaralandığı, 232 kişininde hayatını kaybettiği belirtildi.

Şili'ye yaptığı resmi geziyi yarıda kesip Brezilya'ya dönen Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff, ölen ailelerine yardımcı olunması için gereken her şeyin yapılacağını açıkladı.



Şili'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı ayrıca "Brezilya halkına Santa Maria halkıyla omuz omuza olduğumuzu söylemek isterim. Bu büyük hüzne rağmen bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

Rio Grande do Sul'un eyalet valisi Tarso Genro ise Twitter üzerinden gönderdiği mesajda, bunun "üzücü bir Pazar günü" olduğunu, ve yangınla başa çıkılması için gereken her şeyin yapıldığını söylüyor. Vali ayrıca Santa Maria şehrine gideceğini de belirtiyor.