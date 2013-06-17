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Dünya

Brezilya'da futbol harcamaları çatışma çıkardı

Bir haftadır çeşitli şehirlerinde protestolar ve çatışmalar yaşanan Brezilya'da halk bu kez futbol harcamalarını protesto etmek için sokaklarda. Gösteriler giderek ulusal boyuta çıkıyor.

17 Haziran 2013 18:49

Brezilya'da ulaşım ücretlerine getirelen zam sonrası başlayan olaylar, Dünya Kupası için kamu fonlarından harcama yapılmasını protesto edilmesiyle sürüyor. Daha önceki günlerde göstericilerin 'Burası Türkiye'ye dönecek' şeklinde slogan attığı olaylarda polis de Türkiye'deki kadar sert müdahalede bulunuyor.

Güvenlik güçleri, Konfederasyonlar Kupası'ndaki Meksika-İtalya maçı öncesi Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyumu'na girmeye çalışan yaklaşık 600 göstericiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Dünya Kupası'na ihtiyacımız yok", "Parayı hastaneler ve okullar için harcayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Nüfusun büyük bir kısmının yoksulluk sınırı altında yaşadığı Brezilya'da futbol turnuvaları için kamu fonlarından yapılan harcamaları protesto eden halk, Konfederasyonlar Kupası'nın cumartesi günü başkent Brasilia'da Brezilya ile Japonya arasında oynanan açılış maçı öncesinde de gösteri düzenlemişti. Binden fazla göstericinin ulusal stadyum önünde düzenlediği gösterilerde 39 kişi yaralanmış, çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

Hızla artan hayat pahalılığı ve Dünya Kupası stadyumlarının inşaatı için harcanan paralarla ilgili eylemlerine devam edeceklerini duyuran göstericilerin bugün, geçen hafta toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın protesto edildiği Sao Paulo'da eylem düzenlemesi bekleniyor.

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