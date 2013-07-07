Brezilya'da futbol cinayeti: Hakemin kafasını kestiler

Brezilya’nın kuzeyinde bulunan Pio XII köyünde oynanan amatör bir futbol maçında Octavio Da Silva adlı hakemin 30 yaşındaki futbolcu Josenir Dos Santos’u maçta çıkan bir kavgada bıçaklamasının ardından seyirciler sahaya inerek hakemi linç etti, taşladı ve kafasını keserek öldürdü. Olayın gerçekleştiği köyden sorumlu olan Santa Ines bölgesi polisi 30 Haziran’da gerçekleşen olayın hemen ardından bir soruşturma başlatıldığını ve 2 Temmuz’da 27 yaşında bir adamın tutuklandığını açıkladı.

Suçlular bulunacak

Polis açıklamasını yapan Dedektif Valter Costa “Bu olaydaki tüm suçluları bulacak ve yargılayacağız. Bir suç başka bir suçu haklı çıkartmaz. Bu tip hareketler devlet yasalarına aykırı” dedi. 2014 yılında Dünya Kupası’na ve 2016’da da olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olan Brezilya’nın turistlere ülkenin tamamen güvenli olduğunu kanıtlamaya çalıştığı dönemde bir çok şehirdeki ayaklanmaların ardından yaşanan bu vahşi futbol cinayeti hükümeti zor durumda bıraktı.