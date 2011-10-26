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Dünya

Brezilya'da eşcinsel evliliğe onay BRASILIA (A.A)

26 Ekim 2011 12:40

-Brezilya'da eşcinsel evliliğe onay BRASILIA (A.A) - 26.10.2011 - Brezilya'da yüksek temyiz mahkemesi, iki kadının yasal olarak evlenebileceği kararını verdi. Yüksek Temyiz Mahkemesi, kadınlar hakkında iki alt mahkemenin verdiği hükmü bozarak, iki kadının yasal olarak evlenebileceği kararını aldı ve bu kararla, Brezilya'da eşcinsel evliliği onaylayan en yüksek mahkeme oldu. Brezilya'da geçen Mayıs ayında Yüksek Mahkeme, eşcinsel birlikteliklerin tanınabileceği kararını vermiş, ancak eşcinsel evliliklerin tanınması konusunda hükme varmamıştı. Yine geçen Temmuz ayında bir mahkeme iki erkeğin birlikteliklerini yasal olarak evliliğe dönüştürebileceği hükmünü vermişti. Bu tarihten sonra Brezilya'da çok sayıda eşcinsel çift, birlikteliklerinin evlilik olarak kabul edilmesi talebiyle dilekçe vermiş, bazılarınınki kabul edilmiş, bazılarınınki ise reddedilmişti.  Latin Amerika'da Arjantin ve Meksiko City'de eşcinsel evlilikler yasal.

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