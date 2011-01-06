-BREZİLYA'DA EŞCİNSEL ÇİFTLERE MÜJDE RIO DE JANEIRO (A.A) - 06.01.2011 - Brezilya'da Milli Tabipler Birliği, eşcinsel çiftler ve bekarların tüp bebek sahibi olmasını sağlayacak yeni kararları kabul etti. Tabipler Birliğinden yapılan açıklamada, bu değişimin "modern toplumun gerekliliği olduğu" belirtildi. Yeni kararlar, yaklaşık 20 yıldır yürürlükte olan kuralların yerini alacak. Yeni kurallar, ölen birinin önceden izni alınmış olmak kaydıyla yumurta ya da sperminin kullanılmasına da olanak veriyor. Tabipler Birliği, ayrıca aşılanacak embriyon sayısına sınırlama getirdi.