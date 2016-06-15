Brezilya'da Dunga dönemi bitti

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, teknik direktör Dunga ve ekibiyle yolların ayrıldığı açıklandı.

Futbolculuk kariyerinde 1994 FIFA Dünya Kupası'nı kaldıran "Dunga" lakaplı Carlos Caetano Bledorn Verri, Brezilya Milli Takımını çalıştırdığı ilk dönemde 2007 Copa America ve 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmıştı.

2014 FIFA Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Luis Felipe Scolari'nin yerine ikinci kez göreve getirilen Dunga, Brezilya Milli Takımı ile 2015 Copa America'da çeyrek finalde elenmişti.

Bu sene 100. yıl şerefine ABD'de düzenlenen 45. Copa America'ya şampiyonluk parolasıyla katılan Brezilya, 1987'den sonra tarihinde ikinci kez turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.