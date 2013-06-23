Brezilya’da dün 250 bin kişi sokağa döküldü

Brezilya'da günler önce toplu taşıma ücreti zammına tepkiyle başlayan ve giderek kitlesel eyleme dönüşen hükümet karşıtı gösteriler dün de devam etti. Yüz binlerce insan hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı.



Eylemci sayısının düşmesiyle gerilimin azaldığı belirtilse de bazı kentlerdeki gösteriler olaylı geçti.

Belo Horizonte kentindeki gösteriler sırasında bariyerleri aşarak bir otomobil bayisine taş atan gruba polisin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, Salvador kentindeki gösterilerin de zaman zaman şiddete dönüştüğü belirtildi.

Brezilya-İtalya Konfederasyonlar Kupası karşılaşmasının yapıldığı Salvador'da da 5 bin kadar göstericinin stada yakın bir bölgedeki anayolu kapattığı bildirildi. Polisin müdahale ettiği kalabalığın daha sonra civardaki bir alışveriş merkezinin otoparkına sığındığı ifade edildi.



Milyonlar protestoya katıldı



Eylemler sürerken, haftalık Epoca dergisinin Ibope enstitüsüne yaptırdığı anket, halkın yüzde 75'inin gösterilere destek verdiğini ortaya koydu. Kamuoyu araştırmasına 16-20 Haziran'da bini aşkın Brezilyalı katıldı.

Barışçı başlayan, ancak zaman zaman şiddete dönüşen gösterilerin sona ermesini isteyen kimi Brezilyalılar, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in önceki gün halka verdiği reform sözlerine bel bağlarken, kimi göstericiler ve gazeteciler bu açıklamaların tatmin edici olmadığını düşünüyor.

Bu tür kitlesel eylemlere alışkın olmayan Brezilya'da perşembe günü ülke genelinde 1 milyon kişi sokaklara dökülmüştü.

Gösteriler sırasında iki kişi hayatını kaybetmişti. Ağırlıklı olarak kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yolsuzluğu protesto eden Brezilyalılar, mevcut fonların uluslararası futbol müsabakalarına aktarılmasından da yakınıyor.