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Dünya

Brezilya'da devlet başkanı belli oldu

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri sonuçlandı

27 Ekim 2014 09:29

Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini İşçi Partili mevcut başkan Dilma Roussef, kazandı.

Devlet Başkanlığı seçimi ikinci turu, anketlerin öngördüğü üzere yakın geçti.

Oyların yüzde 51.5'ini alan işçi partisi adayı Dilma Roussef üst üste ikinci kez Brezilya Devlet Başkanlığı'na seçildi.

Merkez sağın adayı Aecio Neves, yüzde 48.5 oy aldı.

Böylelikle Brezilya'da 12 yıldır süren İşçi Partisi iktidarı 4 yıl daha ülkeyi yönetmek için halkın onayını almış oldu.

Roussef, refah ve istihdam konularındaki başarılı çalışmaları sayesinde dar gelirli kesimin desteğini aldı.

Gençliğinde Brezilya'daki darbe yöntimine karşı mücadele eden yasadışı Marksist bir örgüte üye olan Roussef, bu nedenle 1970-72 yılları arasında hapis yatmıştı.

 

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