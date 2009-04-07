Brezilya'da deng humması alarm veriyor

Brezilya'nın Bahia eyaletinde deng hummasından sene başından bu yana 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel yetkililer, yılbaşından bu yana 44 bin 498 deng humması vakasına rastlandığını, hastalık nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sorunun şiddetli yağışlar ve sıcaklık nedeniyle ağırlaştığı vurgulandı.

Eyaletteki bir sağlık yetkilisi de, vaka sayısının geçen yılın bu dönemine göre yüzde 300 arttığına dikkati çekti.

Geçen yıl bölgede 8 bin 992 vakaya rastlanmış, 15 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünyada, sıtmadan sonra görülen en yaygın tropik hastalık olan deng, sivrisinekler aracılığıyla taşınıyor.

Tüm dünyada yaklaşık 2,5 milyar kişinin deng riski altında olduğu, bu kişilerin 1,8 milyarının Bangladeş'ten Doğu Timor'a uzanan Asya Pasifik bölgesinde olduğu belirtiliyor