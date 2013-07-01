Brezilya’da darbe görüntüleri

Erol Anar

Brezilya’da Konfederasyon Kupası 2013, protestoların gölgesinde dün gerçekleştirilen final ile sona erdi. Ve Brezilya kupanın sahibi oldu. Ancak dün Maracana stadyumunun içi gibi dışı da binlerce insan ile doluydu. Dışarıdaki insanlar FIFA’yı protesto ediyor ve "FIFA evine dön!" sloganları atıyorlardı. Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında bazı çatışmalar da yaşandı.

Dün daha trajik bir görüntü vardı Rio de Janeiro sokaklarında: Binlerce askerin cemselerle sokağa çıkarak maçın oynandığı stadyumu koruma altına alması. Bu görüntüler sanki Brezilya’da bir darbe olmuş izlenimi veriyordu. Diktatörlük zamanında militarizme karşı savaş vermiş olan Başkan Dilma Rousseff yıllar sonra, halkına karşı askerleri sokağa davet etmişti. Stadyumu dün yaklaşık 20 bin asker ve polis korudu.

Son yapılan bir araştırmaya göre, Başkan Dilma Rousseff’in popülerliği son üç haftada yüzde 57’den yüzde 30’a düştü. Yine aynı araştırmaya göre, Başkan Rousseff’in oy oranı da yüzde 30’lar civarında. Bu durumda yeniden aday olmak isteyen eski Başkan Lula’ya şans veriliyor. Son protestolarla yıpranan Dilma’ya karşı Lula’nın oy oranı daha yüksek olarak görülüyor.

Ancak Lula ile Rousseff arasında uygulanan politikalar açısından hiçbir fark yok. Çünkü Rousseff kendisine Lula’dan miras kalan neo-liberal kalkınmacı ekonomi politikasını (neodesenvolvimentismo) uyguluyor. Yani Lula aday olup seçilirse, bu halkin en azından yarısının hoşnutsuzluğunu giderecek gibi görünmüyor.

1 Temmuz 2013 tarihi için ise, günlerdir Facebook üzerinden "genel grev" çağrısı yapılıyor. Greve katılımın ne oranda olacağı şimdilik bilinmiyor.

Son günlerde gösterilere katılım bir ölçüde düştü, ancak gösteriler sürekli olarak her gün çeşitli kentlerde devam ediyor. Bu arada Belo Horizonte kentinde 200 kişilik bir grup Belediye meclis üyelerinin binasını işgal etti