T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brezilya'da cezaevinde çatışma; 25 ölü

Roraima eyaletindeki 740 kapasiteli cezaevinde, bin 400'ten fazla mahkûmun kaldığı belirtildi

17 Ekim 2016 13:36

Brezilya'daki bir hapishanede, iki karşıt grup arasında çıkan çatışmada 25 mahkûm yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Brezilya'nın Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki hapishanede ziyaret saatinde bir grubun üyelerinin diğer grubun koğuşunu basması üzerine çatışma çıktı.

 

7'sinin kafası kesildi, 6'sı yakıldı

 

Bıçak ve sopa taşıyan mahkumlar, yaklaşık 100 ziyaretçiyi rehin aldı. Çıkan çatışmada 25 mahkûm öldürüldü. Bunlardan 7'sinin kafası kesilerek 6'sının ise yakılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu rehin alınan 100 kişi serbest bırakıldı.

Yerel basın, 740 kişi kapasiteli hapishanede bin 400'ten fazla mahkûmun kaldığını yazdı.

 

En fazla mahkûm olan 4. ülke

 

Brezilya, en fazla mahkûmun olduğu dördüncü ülke. Ülke genelindeki hapishanelerde yaklaşık 600 bin mahkûm bulunuyor.


Aşırı kalabalık ve yetersiz şartlara sahip hapishanelerde sık sık çatışma ya da isyan çıkıyor.

ETİKETLER

Brezilyamahkumkafa kesmeçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24