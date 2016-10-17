Brezilya'da cezaevinde çatışma; 25 ölü

Brezilya'daki bir hapishanede, iki karşıt grup arasında çıkan çatışmada 25 mahkûm yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Brezilya'nın Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki hapishanede ziyaret saatinde bir grubun üyelerinin diğer grubun koğuşunu basması üzerine çatışma çıktı.

7'sinin kafası kesildi, 6'sı yakıldı

Bıçak ve sopa taşıyan mahkumlar, yaklaşık 100 ziyaretçiyi rehin aldı. Çıkan çatışmada 25 mahkûm öldürüldü. Bunlardan 7'sinin kafası kesilerek 6'sının ise yakılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu rehin alınan 100 kişi serbest bırakıldı.

Yerel basın, 740 kişi kapasiteli hapishanede bin 400'ten fazla mahkûmun kaldığını yazdı.

En fazla mahkûm olan 4. ülke

Brezilya, en fazla mahkûmun olduğu dördüncü ülke. Ülke genelindeki hapishanelerde yaklaşık 600 bin mahkûm bulunuyor.



Aşırı kalabalık ve yetersiz şartlara sahip hapishanelerde sık sık çatışma ya da isyan çıkıyor.