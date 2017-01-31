Brezilya'da bir zamanların en zengin kişisi cezaevinde

Bir zamanlar Brezilya'nın en zengin insanı olan, petrol ve maden sektörlerinin önde gelen ismi Eike Batista, ihaleleri almak için Rio de Janeiro eyelet yönetimine milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlanıyor.

Batista iddiaları reddediyor ve ülkede yaygın olduğunu söylediği yolsuzlukla mücadele için yetkililere yardım sözü veriyor.

New York'tan ülkeye gelişinde gözaltına alınan Batista, Rio de Janeiro'da yüksek güvenlikli bir hapishaneye kondu.

Batista, uçağa binmeden önce adını temizlemek için Brezilya'ya döndüğünü söylemişti.

New York'ta O Globo gazetesine yaptığı açıklamada "Kendimi mahkemelere emanet ediyorum. Bir Brezilyalı olarak görevimi yapıyorum" demişti.

Brezilya hukukuna göre, Batista üniversite mezunu olsaydı cezaevinin belli bir bölümüne konacaktı.

Ancak Almanya'daki mühendislik eğitimini yarıda bıraktığı için, Bangu Cezaevi'ndeki hücresini altı mahkumla paylaşacak.

Brezilya'da cezaevleri aşırı kalabalık ve suç çeteleri tarafından yönetiliyor.

Yetkililer, Bangu Cezaevi'nde durumun böyle olmadığını söylüyorlar.

Batista, Pazartesi günü havaalanında gözaltına alındı.

Polisin geçen hafta evine düzenlediği baskından bir kaç saat önce New York'a gittiğinin anlaşılmanının ardından, Brezilya yetkililer Batista'yı "kaçak" ilan etmişti.

BBC Latin Amerika ekonomi muhabiri Daniel Gallas, Batista'nın ülkeye geri mi döneceği yoksa Alman pasaportu sayesinde Avrupa'ya mı kaçacağı konusunda spekülasyonlar yapıldığını söylüyor.

Batista, New York'a gidişinin adaletten kaçma amaçlı olmadığını söyledi.

Şimdi, Rio de Janeiro eyaletinde üst düzey yetkilileri ve iş insanlarını kampsayan yolsuzluk skandalındaki rolüne ilişkin suçlamalara yanıt verecek.

Batista, Rio de Janeiro'daki ihaleleri alabilmek için dönemin eyalet valisi Sergio Cabral'a 16.5 milyon dolar vermekle suçlanıyor.

Batista, Kasım ayında başka bir yolsuzluk skandalıyla ilgili gözaltına alınmıştı.

Bu operasyonda, Brezilya'nın en zengin iş insanlarından Marcelo Odebrecht rüşvet, para aklama ve haraç alma gibi suçlardan mahkum olmuştu.