Brezilya'da bir taraftar polis kurşunuyla yaşamını yitirdi

Brezilya futbolunun önemli derbilerinden biri olan Vasco da Gama-Flamengo derbisi, bu defa oynanan futbolun güzelliğiyle değil; maç sonunda çıkan olaylarla konuşuldu. Ev sahibi Vasco da Gama’nın yaklaşık 50 yıl sonra rakibine evinde kaybettiği karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ortalık karıştı.

FourFourTwo'da yer alan habere göre; Vasco ve Flamengo taraftarları birbirleriyle kavgaya tutuştu. Polis, durumu kontrol altına almak için aşırı güç kullandı. Göz yaşartıcı gazlar ve ev yapımı ses bombaları taraftarların üzerine atıldı. Bu sırada çıkan kargaşada polisten gelen bir kurşun 27 yaşında bir taraftarın göğsüne isabet etti ve taraftar orada yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz bilinmiyor.

Taraftar kavgasına konu olan takımlardan Flamengo'nun kadrosunda Süper Lig'de de forma giyen Luiz Rhodolfo ve Diego da yer alıyordu.