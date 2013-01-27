Brezilya'da bir gece kulübünde yangın çıktı; 245 kişi öldü

Brezilya'nın Santa Maria şehrinde bir gece kulübünde bir müzik grubunun konseri sırasında düzenlenen gösteri nedeniyle çıkan yangında şu ana kadar tespit edilen ölü sayısının 245 oldu, sayının artabileceği ifade edildi.

Kurbanların büyük bir kısmının boğularak ya da ezilerek öldükleri belirtildi.

Rio Grande do Sul eyaleti itfaiye birliğinin komutanı Guido Melo, acil durum görevlilerinin hala cesetlere ulaşmaya çalıştığını, yüzlerce kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Melo, “İtfaiye erleri diğer kurbanları arıyor. Tam sayı veremiyoruz. İnsanlar paniğe kapılmış ve birbirlerini ezmişler” dedi.

Konser sırasında grup üyelerinden birinin bir işaret fişeği ateşlediğii önce tavanın ardından da tüm binanın alev aldığı tahmin ediliyor.Yangından kurtulanlardan Aline Santos Silvai Globonews TV’ye yaptığı açıklamada, “Her şey çok hızlı oldu, çok fazla duman vardı, içerisi kapkaraydı” diye konuştu.

'İçeride 2 bin kişi vardı'

Yerel gazetelerden Estado de S.Paulo, Kiss isimli 2 bin kişilik gece kulübünün olay sırasında hınca hınç dolu olduğunu duyurdu. Gece kulübünün sadece bir kapısı olduğu ve yangın çıktığı anda insanların paniğe kapılarak izdihama neden olduğu da bildirildi.

Yangın şu an söndürülmüş durumda. Olay yerinden ölenlerin cesetleri çıkarılıyor. İtfaiye görevlileri içeri girebilmek için balyozlarla duvarları yıkmak zorunda kaldı.

'Devlet Başkanı ziyaretini yarıda kesti'

Rio Grande do Sul eyaletinin valisi Tarso Genro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üzücü bir pazar!" derken bütün önlemlerin alındığını belirtti.

Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) - AB Zirvesi için Şili de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff de ziyaretini yarıda keserek ülkeye döneceğini açıkladı.

Olayın yaşandığı Santa Maria şehrinin eyaletin başkenti Porto Alegre’nin 300 kilometre batısında olduğu ifade edildi.

'Bu ilk facia değil'

Bu olay akıllara geçmişteki benzer yangınları getirdi. 2003’te Rhode Island’da 2004’te de Buenos Aires’te benzer gece kulübü yangınlarında toplam 300’e yakın sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

İki olayda da yangınlar grup üyelerinin ateşe verdikleri yanıcı maddelerden kaynaklanmıştı.