Brezilya'da binlerce insan aşırı sağcı Bolsonaro'yu protesto etti

T24 Haber Merkezi

Derleme: Metin Kaan Kurtuluş

Brezilya'da birçok şehirde aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı seçilmesi protesto edildi. Binlerce insan Bolsonaro'nun ırkçı, kadın düşmanı ve homofobik söylemlerine karşı olduklarını göstermek için sokaklara döküldü.

İngiliz gazetesi Telegraph'da yer alan habere göre protestoların büyümesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri de büyük rol oynadı. Trump, Bolsonaro seçimleri kazandıktan sonra ikilinin çok iyi bir görüşme yaptığını belirtmiş ve iki ülkelerin yakın iş birliği içinde olacağını belirtmişti. Bolsonaro bu görüşmenin ardından ilk ziyaretini ABD'ye yapacağını açıkladı.

The Rio Times'da yer alan bir habere göre seçim sürecinde ve sonuçlardan sonra başlayan protestolarda iki cepheden de çok sayıda sahte haber paylaşıldı. Lise Alves'in haberinde aynı zamanda sosyal medyada Brezilya'da ne olduğuyla ilgili ciddi bir bilgi kirliliği olduğu yer aldı.

Birçok gazete Bolsanora'ya seçim boyunca ''Brezilya'nın Trump'ı" yakıştırması yapmıştı.

İddialara göre Bolsonaro destekçileri ile karşıtları çeşitli yerlerde denk geldi ve çatışmalar yaşandı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre polis grupları ayırmak için plastik mermi ve biber gazı kullandı.

Telegraph, seçim sonucunun Brezilya halkını ciddi anlamda böldüğünü belirtti.