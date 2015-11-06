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Dünya

Brezilya'da baraj faciası; 15 ölü, 45 kayıp

Yetkililer bir madenin tamamen sular altında kaldığını açıkladı

06 Kasım 2015 09:08

Brezilya'da barajın göçmesi sonucu 15 kişi öldü, 45 kişi ise aranıyor.

Brezilya'nın Minas Gelais eyaletindeki Mariana bölgesinde baraj çökmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi de kayıp. 

Yetkililer, barajın göçmesi sonucu yakındaki Bento Rodriques kentinin ve bir madenin tamamen sular altında kaldığını açıkladı.

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara başladığı belirtildi.

Ölü sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, baraja yakın yerlerde yaşayan Brezilyalılar yüksek kesimlere tahliye edildi.

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