Brezilya'da banka soygunu girişimi: 5'i rehine 12 kişi öldü

Brezilya'da banka soyguncularıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5'i rehine 12 kişi öldü. Ölenlerden 6'sı polis güçleri.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinin Milagres kentinde gece iki bankayı soymaya çalışan çete üyeleri, bazı kişileri rehin aldı.

Yetkililer, polisin soygunculara müdahalesi sırasında çıkan çatışmada iki çocuk 5 rehinenin aralarında olduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Milagres Belediye Başkanı Lielson Landim, 5 rehinenin soyguncular tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Landim, ölen rehinelerin hepsinin tek bir aileden olduğunu da ekledi.

Brezilya basınındaki haberlerde iki soyguncunun polise teslim olduğu belirtildi.

Soygun çetesinin kalan bölümü helikopter desteğiyle aranıyor.